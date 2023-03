A giugno i lavori per restituire a Brisighella il Teatro Pedrini

I lavori per riaprire il Teatro Pedrini partiranno a giugno. Il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, in un incontro pubblico a Fognano per tracciare un bilancio del proprio mandato, ha confermato l’avvio del cantiere per restituire al borgo medievale il teatro comunale. Quando ad inizio anno interpellammo il primo cittadino sull’argomento, il periodo di avvio del cantiere era indicativo. Ora invece la conferma. Saranno 9 i mesi necessari per completare un progetto cofinanziato da Regione Emilia-Romagna e Comune di Brisighella: poco più di 1 milione il costo dell’intervento che interesserà in particolare l’impianto elettrico, di riscaldamento e l’anticendio, il palcoscenico, le luci per gli spettacoli, i bagni, l’area dedicata agli artisti, la pavimentazione di due ordini di palchi e del loggione e dovranno essere eliminate le barriere architettoniche