6 mila atleti per l’Ironman di Cervia: stamattina la partenza

Dopo il tuffo di ambientamento all’alba, sono partiti questa mattina alle 7.30, dal litorale di Cervia, gli atleti dell’Ironman, giunto quest’anno alla sesta edizione. 6 mila atleti iscritti provenienti da 98 Paesi. 3.860 metri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e 42 chilometri e 195 metri di corsa.

Domenica 17 settembre. Due le gara in programma, l’Ironman 70.3 (detto “half distance”) e la 5150™, la distanza olimpica.

“Ancora una volta la nostra città torna sotto i riflettori per questo evento internazionale, che ha portato a Cervia migliaia di triatleti da tutto il mondo, molti dei quali accompagnati dalle famiglie. Ironman si conferma una grande opportunità turistica e di promozione, sia per i nostri operatori economici che possono allungare la stagione sia per il fatto che ci permette di di farci conoscere, soprattutto per le nostre bellezze ambientali e i nostri servizi – così dichiara Massimo Medri, sindaco di Cervia – La macchina di Ironman richiede un grande sforzo organizzativo, per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci lavorano e hanno collaborato, a cominciare dalle due Prefetture coinvolte, le Forze dell’ordine, gli altri Comuni coinvolti (Bertinoro, Forlimpopoli, Ravenna, Forlì, Cesena) e soprattutto le centinaia di volontari che saranno impegnati”.

“Cervia si conferma Città dello Sport – prosegue Michela Brunelli, assessora alla Sport, Eventi e Pari Opportunità – Siamo molto orgogliosi ed emozionati di ospitare ancora una volta la grandissima kermesse sportiva IRONMAN Italy Emilia Romagna e gli altri eventi di questo lungo week end. Lo sport è socializzazione, aggregazione, solidarietà ed è importantissimo per la crescita delle persone e dei territori. Ironman si svolge a Cervia dal 2017 e in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare storie uniche e singolari, di atlete e atleti che si sono sfidati oltre l’immaginabile, dando dimostrazione di quanto lo sport può essere importante nell’evoluzione delle persone. Voglio ricordare anche iniziative collaterali che sono nate a Cervia nel contesto Ironman, come per esempio Cerviaman, il gruppo di triatleti locali che si impegnato tutto l’anno a scopi benefici, oppure le sfide e le esperienze di donne che abbiamo voluto immortalare nel video “Le donne del triathlon”.