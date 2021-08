Con l’ultima tappa disputatasi sabato 31 luglio a Zilina in Slovacchia, cala il sipario sulla Coppa Europa giovanile Speed di arrampicata sportiva 2021, una competizione con formula itinerante che aveva visto i migliori giovani climbers del vecchio continente misurarsi tra giugno e luglio già in altre quattro tappe internazionali.

La classifica generale al termine del circuito ha sancito l’incoronazione di due grandi promesse della nazionale giovanile provenienti dalla nostra provincia: per la categoria “Junior Female” vittoria a mani basse e medaglia d’oro per la faentina Giulia Randi alla quale, dopo tre vittorie consecutive nelle prime tre tappe, in Slovacchia è bastato, si fa per dire, un ottimo secondo posto che le ha regalato anche la medaglia d’argento per la singola tappa. Nella categoria “Youth B Male” il quindicenne ravennate Ludovico Borghi raccoglie la terza vittoria di tappa dopo quelle ottenute in Austria e Belgio e chiude pertanto primo in classifica generale regalandosi la vittoria in Coppa Europa nella sua stagione di esordio internazionale.

Sfiorano poi l’impresa altre due frecce dello squadrone faentino della Carchidio Strocchi ovvero Marco Rontini e Jacopo Stefani che chiudono comunque entrambi al secondo posto in classifica generale finale. La corsa di Marco verso il titolo si è arrestata nei quarti di finale mentre Jacopo, che anche ieri ha mostrato durante la gara tempi degni di palcoscenici ancora più prestigiosi, ha terminato l’ultima tappa conquistando la medaglia d’argento.

Del contingente della nostra provincia da menzionare anche la prestazione di Erica Piscopo che termina la tappa in terra slovacca nei quarti di finale e conclude in classifica generale di coppa con un buon sesto posto, così come è certamente da menzionare la gara di Alice Strocchi che reduce da un infortunio alla mano, stringe i denti e raggiunge i quarti di finale dove però deve cedere il passo alla forte tedesca Nele Thomas.

Per lo squadrone giovanile azzurro giusto il tempo di rientrare in Italia per prepararsi al meglio per gli altri tre grandi appuntamenti del mese di agosto: il primo davanti al televisore per l’esordio dell’arrampicata a Tokyo come disciplina olimpica dove cercherà l’impresa Ludovico Fossali, atleta di punta della nazionale italiana allenato dal faentino Stanislao Zama; il secondo, a circa metà mese con la kermesse dei Campionati Italiani giovanili ad Arco sul Garda trentino; il terzo con i Campionati Mondiali Giovanili in programma in Russia dal 20 al 31 agosto.