Sabato 25 e domenica 26 marzo oltre 350 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni saliranno sul campo gara allestito al Palacattani di Faenza per contendersi i titoli regionali nelle rispettive categorie. Il Circolo Scherma G.Placci di Faenza organizza infatti, dopo il successo dello scorso anno, il Campionato Regionale under 14 per le tre specialità della scherma: spada, fioretto e sciabola.

Inoltre, per la prima volta in un campionato regionale, si svolgerà la prova di integrata di scherma paralimpica. Si tratta di una competizione che vede i giovani atleti di 10 anni salire sulla sedia a rotelle e mettersi alla prova con coetanei con disabilità fisica.

L’evento è aperto al pubblico e con ingresso libero, ed è l’occasione per i faentini di vedere la scherma dal vivo, e scoprire la differenza tra le tre specialità. I ragazzi del circolo schermistico infatti sono a disposizione per far conoscere questo entusiasmante sport e chiarire ogni curiosità.

Le giornate di gare inizieranno alle 10.30 il sabato mentre alle 9.00 la domenica, con gli atleti schierati in pedana pronti ad ascoltare l’inno nazionale, alla presenza delle autorità locali faentine e della Federazione italiana scherma, e sarà ancora una volta l’occasione per ascoltare “Tutti in pedana”, la prima ed unica canzone dedicata alla scherma, ideata, scritta, arrangiata e cantata da uno dei nostri atleti master, Nicola Lama. Le gare si concluderanno intorno alle 17.00.

Tra questi giovani schermidori ci saranno anche 23 atleti della società faentina, pronti a contendersi il titolo regionale. Sabato mattina saliranno in pedana le categorie più giovani in gara, per le bambine Agostini Emma, Lama Sofia, Liquori Alice, Foschini Caterina, Baldassarri Linda, Fabbri Emma e Bosi Margherita, mentre per i maschietti Saviano Antonio, Venturelli Riccardo, De Micco Francesco, Donatini Federico, Lotti Pietro, Manetti Gregorio e Mazzotti Gregorio. A seguire per la categoria giovanissime di un anno più grande, Pasi Anna e Jabr Anita.

Domenica mattina è il turno degli schermidori più esperti, per le categorie ragazzi Linari Leonardo mentre per gli allievi Silva Naldi Carlos, Spigoni Alessandro e Sami Michele. A seguire, Virginia Baraccani per la categoria ragazze, e Rybka Vlada per le categorie allieve.

Presenti come sempre i tecnici Fausto Cannova e Filippo Servadei, e Jacopo Cavina e Axel Bosi, che seguiranno con attenzione i giovani atleti faentini in gara, supportati anche da tutti i ragazzi della società.

Parole cariche di entusiasmo quelle del presidente della Società faentina Benedetta Palombi:

“Siamo molto orgogliosi che il Comitato Regionale, in accordo con la Federazione Italiana Scherma, ci abbia assegnato anche per quest’anno l’organizzazione dell’appuntamento regionale più importante della stagione. Sarà molto emozionante vedere il Palacattani riempirsi di giovani schermidori in divisa bianca, soprattutto considerando che tra questi ben 23 saranno i portacolori della nostra società.

Inoltre, per la prima volta in questo tipo di competizione, domenica alle 14.45 si svolgerà la prova paralimpica integrata, in cui anche alcuni dei nostri bambini si metteranno alla prova e saliranno in sedia a rotelle per intrecciare le lame con coetanei con disabilità, nel giusto spirito di amichevole competizione.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto del Comune di Faenza, e delle aziende che hanno creduto in noi ed in questo progetto: Blacks-advanced composites, La Bcc ravennate, forlivese e imolese, e Speed Queen – lavanderia automatica di nuova generazione in via degli insorti, e Badiali Pet Food, che ringrazio.

E ovviamente grazie al sostegno di tutti i ragazzi ed i genitori della nostra società, e dei giovani atleti dai 6 anni che saranno presenti per tifare i loro compagni di allenamento.“