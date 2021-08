L’annuncio trionfale di oggi che forse tra fine 2021 e inizio 2022 si potranno aprire i cantieri per l’ampliamento della tangenziale di Ravenna, tra la statale Romea Nord e la statale Adriatica e nel tratto tra Classe e il porto, supera il limite dell’ipocrisia, perché queste opere furono promesse ufficialmente in Prefettura il 23 giugno 2018, ma (rivedremo più avanti) fu lo stesso sindaco De Pascale a promettere testualmente alla vigilia della sua elezione, il 7 giugno 2016, “entro i cinque anni […] una nuova tangenziale della città, che allontani il traffico pesante dall’abitato”: il traffico pesante c’è ancora tutto e nel frattempo anche di più, in una tangenziale messa peggio.

Ma in fin dei conti quello che si legge tutti i giorni sulle grandi opere compiute in questi cinque anni di governo di Michele De Pascale, dovrebbe essere confrontato da tutti, per ragioni di onestà, con la seguente “lista delle promesse” (così definita dalla stampa), che egli fece appunto il 7 giugno 2016: