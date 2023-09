“La nostra è una ferita ancora aperta”.

Inizia con queste parole, il breve discorso di saluti ed accoglienza di Lucio Siliprandi, Direttore Amministrativo della Ferruzzi Finanziaria SpA, nella serata che ha fatto incontrare dopo 30 anni, i colleghi della holding del Gruppo di Ravenna.

Sono arrivati da tante parti d’Italia, qualcuno dall’estero, pur di essere presenti alla reunion che si è tenuta venerdi 15 settembre a Marina di Ravenna.

Una serata di grandi emozioni, di sentimenti, di ricordi. Di sorrisi ed anche qualche lacrima, quando Siliprandi – a cuore aperto – ha ripercorso l’esperienza professionale di un gruppo di giovani che si sono ritrovati all’interno di un momento storico, economico e finanziario a dir poco incredibile. Non solo per Ravenna, non solo per il nostro paese, ma con una proiezione mondiale.

“Se ad ognuno di noi venisse chiesto di tornare nella nostra azienda e a qugli anni, tutti firmeremmo in bianco la proposta” – ammette sicuro, uno dei colleghi presenti, oggi affermato professionista.

“Gli anni ’80 e l’assunzione nel Gruppo – continua Siliprandi – sono stati per tutti noi il primo lavoro dopo la scuola. Non avevamo esperienza, ma avevamo la forza della gioventu’, dell’abnegazione, della volontà, dell’orgoglio di appartenere ad una grande azienda, orgoglio che abbiamo sempre portato con noi in ogni percorso di lavoro successivo, orgoglio che oggi ci ha fatto ritrovare qui, tutti insieme.

Non sono mancati i momenti di allegria e divertimento, come l’impresa titanica di riuscire a scattare la foto di gruppo, cosi’ come non è mancato un momento di nostalgia per i colleghi scomparsi, ricordati con un grande ed affettuoso applauso.

Una serata davvero memorabile, un evento unico, una serata dedicata alla città di Ravenna, e al Gruppo Ferruzzi che – in quegli anni ed anche grazie ad imprese sportive memorabili – l’ha posta al centro del mondo.