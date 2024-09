Frontale a Mezzano nel pomeriggio di sabato. Intorno alle 15.30, nella stretta via Donati, nella frazione Torri, si sono scontrate una Opel Astra e una Peugeot 206. Lo scontro è stato molto violento. Dopo l’urto, l’Opel Astra è finita nel fosso, semi ribaltata, mentre la Peugeot è rimasta sul bordo della sede stradale. Ferite entrambe le donne alla guida delle vetture. La più grave è risultata la conducente dell’Opel, trasferita in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità e traumi al petto e alle braccia. Più lievi le conseguenze dell’altra automobilista. Per liberare la donna dall’abitacolo dell’Opel è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il 118 ha operato con un’ambulanza e l’elimedica. La ricostruzione di quanto accaduto sarà ora compito della Polizia Locale di Ravenna. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di registrazione dei rilievi dell’incidente, via Donati è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.