Dopo la pausa estiva di luglio e agosto riprendono le attività del Mercatino di Croce Rossa con una novità: nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre il Mercatino si svolgerà presso la sede del Comitato di Croce Rossa di Ravenna sito in Via Guaccimanni, 19 e sarà aperto dalle 10.00 alle 19.00 per acquistare non solo abbigliamento per adulti e bambini, articoli di oggettistica per la casa e altro ma anche sarà occasione per acquisti di biancheria particolarmente pregiata. Come sempre i Volontari e le Volontarie del Comitato di Ravenna saranno presenti per tutte le giornate e disponibili per dare informazioni sulle attività in essere del Comitato.

Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno contribuire per aiutare con i loro acquisti chi ha bisogno.