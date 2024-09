Domani, domenica 8 settembre, alle ore 10 al Tennis Club Faenza si gioca la finale del campionato italiano Under 13 maschile. Al termine di una settimana molto intensa, che ha visto in gara oltre 130 giovanissimi atleti, in finale si sfideranno l’ozzanese Edoardo Ghiselli del Country Club Bologna, che ha battuto in semifinale 4-6 6-3 6-2 Giulio Bozzanga, e Alessandro Fronza del Tennis Levico Terme (Trento), che in semifinale si è imposto agevolmente su Marco Mastropasqua 6-1 6-2.

Oggi pomeriggio si è invece giocata la finale del doppio, che ha visto il successo di Raz Ty Posca del Quanta Club Milano ed Emanuele Pilotto del Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato (Alessandria) per 2-6 7-5 10-3 su Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, e Giulio Bozzanga. Tarlazzi, medaglia d’argento nel doppio, ha disputato un buon torneo anche nel singolare, dove ha raggiunto i quarti di finale, battuto da Fronza 7-6 6-4 dopo aver superato brillantemente tre turni.

Questa settimana sono giunti buoni risultati anche da Emma Lanzoni, altra promettente portacolori del Tennis Club Faenza, ai campionati italiani under 13 femminili svolti a Sanremo. Lanzoni ha raggiunto i sedicesimi di finale nel tabellone del singolare e i quarti di finale nel tabellone del doppio in coppia con Isabella Moreno.