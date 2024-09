La campagna raccolta firme per l’abrogazione delal legge Calderoli si avvia alla conclusione, ma saranno allestiti ancora banchetti in varie località della provincia fino a metà settembre.

Nel frattempo, durante il festival dell’Unità di Ravenna, dove è stato allestito anche un banchetto per la raccolta firme, si è tenuto un incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini proprio sul tema della riforma e dell’Autonomia differenziata: “La contrattazione nazionale già è sotto attacco – ha detto Landini -; con l’autonomia differenziata sarebbe ulteriormente indebolita e assisteremmo a un’ulteriore proliferazione di contratti diversi, a scapito della condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. L’autonomia differenziata rompe l’unità del paese e rischia di fare la felicità di pochi a scapito di molti. La politica deve invece lavorare per una felicità complessiva e io non posso essere contento se io sto bene ma il mio vicino se la passa peggio”.

“L’autonomia differenziata incrina l’Unità della Repubblica e avrà effetti negativi in ogni ambito della vita, dal lavoro, alla scuola, alla assistenza sanitaria” aggiunge il Comitato referenedario

Ecco il calendario degli ultimi banchetti in provincia di Ravenna

11/09/2024 SAN PANCRAZIO mercato piazza Zauli 08- 12

11/09/2024 RAVENNA mercato zona Stadio 8,30 – 12.30

11/09/2024 LUGO piazza Garibaldi 8.30 – 12.30

12/09/2024 BAGNACAVALLO mercato Largo De Gasperi 8.30 – 12.30

12/09/2024 CERVIA Angelika -fontana dell’Amore 8.30 – 12.30

12/09/2024 SOLAROLO piazza Garibaldi 8.30-12.30

13/09/2024 LONGASTRINO mercato 08 -12

13/09/2024 RAVENNA mercato Medaglie d’Oro 8.30 – 12.30

13/09/2024 MASSA LOMBARDA mercato piazza Matteotti 09 – 11.30

13/09/2024 CASTEL BOLOGNESE mercato piazza Bernardi 8.30 – 12.30

14/09/2024 FAENZA mercato piazza Libertà 9-12

14/09/2024 SANT’ AGATA sul SANTERNO piazza Umberto I 9.00 – 12