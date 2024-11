Sciopero trasporto pubblico: “Tutti gli autisti e i lavoratori compatti nelle loro richieste”

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale ha interessato soprattutto gli spostamenti urbani e le corse che collegano le frazioni con i principali centri abitati. Gli spostamenti fra le varie città, in particolare le corse utilizzate dagli studenti, gestiti dalle piccole compagnie sono stati garantiti, anche se tutte le società del settore hanno comunque appoggiato in maniera diretta o indiretta lo sciopero. È questo l’impatto sulla provincia di Ravenna della giornata di contestazione, senza fasce di garanzia ma con un numero minimo di corse, indetto dai sindacati a livello nazionale per chiedere il rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31 dicembre 2023. I sindacati chiedono anche una riforma del settore, che oggi è costretto ad operare con infrastrutture giudicate inadeguate e risorse sempre più scarse. Tanti i disagi per gli utenti, soprattutto nelle città più grandi.