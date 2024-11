Domani sera alle ore 20, il Benelli sarà il palcoscenico dell’attesissimo anticipo dell’11^ giornata di campionato, che vedrà il Ravenna FC ospitare il Forlì in una sfida che richiama grande attenzione e passione tra i tifosi.

Entrambe le squadre arrivano al match determinate a confermare il buon momento e conquistare punti preziosi per mantenere alta la posizione in classifica.

Dopo l’importante successo in trasferta, i ragazzi di mister Marchionni tornano sul campo di casa, sostenuti dall’entusiasmo di oltre 3000 tifosi giallorossi che seguiranno il match dal vivo. Di fronte troveranno un Forlì ben preparato, reduce da una serie di prestazioni solide e capace di esprimere un gioco aggressivo e ordinato, un’avversaria che darà filo da torcere ai padroni di casa. La gara avrà sicuramente risvolti importanti per quanto riguarda le zone nobili della classifica, con le rivali impegnate nell’inseguimento della capolista Tau Altopascio che, grazie ad una partenza slanciatissima, al momento riveste i panni della lepre.

Il tecnico Marchionni potrà fare affidamento su una rosa al completo, avendo quindi ampio spazio nel decidere quale sia l’unitici iniziale ideale per portare a casa l’intera posta, fermo restando che la qualità dei subentranti potrà rivelarsi decisiva in corso del match. Qualche noia per il Forlì, soprattutto nel reparto offensivo che, al netto di qualche infortunio, non vedrà in campo l’ex di turno Macrì squalificato. Non sarà in panchina neanche il tecnico ospite, Alessandro Miramare anch’egli stoppata dal giudice sportivo.

Per il Ravenna FC, questa è un’occasione per dimostrare la forza del gruppo davanti al pubblico di casa e scacciare definitivamente via i fantasmi di un avvio di stagione che non corrispondeva alle attese. Una vittoria domani sera potrebbe dare un ulteriore slancio al percorso della squadra in campionato, aggiungendo ulteriore energia al cammino di questa stagione che andrebbe al di la dei semplici tre punti. In particolare modo ripensando alle difficoltà affrontate nel derby agostano di coppa Italia che vide i giallorossi prevalere dagli undici metri per il passaggio del turno ma con il Forlì sicuramente ben messo in campo che ha dato grosso filo da torcere al Ravenna.

Si preannuncia una serata carica di emozioni, come solo i derby sanno essere, con una cornice di pubblico di prim’ordine.