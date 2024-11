In attesa dell’individuazione di un nuovo Medico di Medicina Generale nel Comune di Sant’Agata sul Santerno, da mercoledì 13 novembre 2024 sarà attivo un servizio temporaneo di continuità assistenziale presso l’ambulatorio di via IV Novembre, 2 (int. 2).

Inizialmente l’Ausl aveva pensato di collocare il servizio all’interno di un camper attrezzato che era stato già posizionato di fronte alla farmacia; successivamente, grazie alla disponibilità del dott. Michelangelo Costa, si è scelto di utilizzare il suo ambulatorio.

Sarà possibile accedere direttamente al servizio ambulatoriale, senza prenotazione, il martedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 o contattare telefonicamente il medico di turno al numero 333 8233371 il martedì e il mercoledì dalle 14:00 alle 20:00.

Si precisa che i medici che si alterneranno nell’ambulatorio non potranno avere accesso al fascicolo sanitario dei pazienti che sono attualmente senza un Medico di Medicina Generale assegnato, così come non potranno redigere ricette dematerializzate; sarà invece possibile avere un consulto medico, ottenere una prescrizione cartacea per farmaci o prestazioni specialistiche, così come la certificazione per l’assenza dal lavoro.

Il servizio rimarrà attivo fino all’insediamento del nuovo Medico di Medicina Generale.