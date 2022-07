Dal 25 al 30 luglio verranno eseguiti interventi di consolidamento sui giunti di dilatazione.

Riportiamo di seguito la comunicazione pervenuta dal Comune di Faenza :

Dal 25 al 30 luglio 2022 saranno eseguiti, nell’ambito dei lavori di consolidamento del PONTE ROSSO, interventi di rifacimento dei giunti tampone del ponte stesso.

Pertanto saranno apportate le seguenti modifiche alla viabilità :

– in attraversamento del Ponte Rosso sarà istituito un senso unico alternato gestito da movieri nelle ore diurne e regolato da impianto semaforico nelle ore notturne;

– dalle ore 6 del 25 luglio fino alla fine dell’intervento, sarà chiuso al transito lo svincolo di Via Renaccio dalla circonvallazione in direzione Modigliana; per la direzione Modigliana sarà necessario continuare lungo la circonvallazione fino alla rotatoria di Via Forlivese, ritornare in direzione Imola e uscire in Via Batticuccolo e proseguire in Via Argnani e Via Ballardini (come evidenziato nella planimetria allegata).

Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del cantiere mediante segnaletica temporanea di cantiere.

In caso di maltempo potrebbero essere modificate le date di esecuzione lavori.

La ditta esecutrice è l’impresa Rubicondo Donato di Poggio Renatico (FE), affidataria dei lavori in oggetto per conto del Comune di Faenza.