Oggi, venerdì 16 febbraio il Comune di Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili proposta da Caterpillar e Rai Radio 2. Per l’occasione le luci di Piazza Matteotti e Corso Vittorio Veneto rimarranno spente fino alle 19.30 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e come gesto di risparmio energetico.

“No borders”, infatti, è il titolo della ventesima edizione dell’iniziativa di Rai Radio 2 che quest’anno oltre a chiedere agli ascoltatori di spegnere simbolicamente le luci non indispensabili, come gesto di risparmio o di efficienza energetica, invita tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende. E coinvolgendo anche parenti e amici invitando ad aderire a “M’Illumino di Meno” persone e comunità straniere.