L’assessorato al Decentramento e il consiglio territoriale di Roncalceci organizzano una serie di eventi pubblici rivolti a tutta la cittadinanza in vista dell’80° anniversario della liberazione di Ravenna, che ricorrerà il 4 dicembre.

Si comincia lunedì 8 aprile alle 20.45 alla sala parrocchiale di Roncalceci, in via Sauro Babini 246, con la presentazione del libro “Mi chiamerò Serena” di Ines Pisoni. Si prosegue al centro polivalente di San Pietro in Trento mercoledì 17 aprile alle 20.45 con la proiezione del film “I piccoli maestri” di Daniele Luchetti, con Stefano Accorsi e Stefania Montorsi, e martedì 23 aprile, sempre alle 20.45 con la presentazione del libro “Iris Versari: una biografia partigiana”, alla presenza dell’autrice Sandra Bellini.

Le tre serate saranno introdotte da Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia.