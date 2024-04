Dieci anni alla guida di Lugo: il sindaco Ranalli incontra la cittadinanza per un bilancio finale

Dieci anni di amministrazione guidata da Davide Ranalli a Lugo. Il sindaco uscente, a tratti commosso, ha voluto fare un bilancio della propria attività al centro sociale Il Tondo, dove sono state invitate anche le sindache di San Lazzaro di Savena e di Santarcangelo di Romagna, Isabella Conti e Alice Parma. Ospite anche l’assessore regionale Andrea Corsini. Dal 2014 al 2024, l’amministrazione Ranalli mette fra i primi obiettivi raggiunti la riduzione del debito, dimezzato rispetto al 2014, e gli investimenti nelle opere pubbliche e la nascita del corso di laurea in Meccatronica. Nel frattempo, nella campagna elettorale iniziata, gli sfidanti del centrosinistra non hanno mancato di criticare il primo cittadino uscente per la gestione dell’emergenza dell’alluvione, per la gestione del teatro Rossini, per la gestione del passaggio alla nuova raccolta differenziata.