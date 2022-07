Terranostra, Campagna Amica Ravenna e Coldiretti Donne Impresa, nell’ambito dell’evento “A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio”, la tradizionale camminata promossa dal Comune di Bagnacavallo lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati, presentano mercoledì 20 luglio, in collaborazione con l’azienda agricola Terra Aguta, la serata “Frutti & Stelle”, appuntamento all’insegna del cibo giusto degli agricoltori e agriturismi Coldiretti.

Dalle ore 19, nell’arena di paglia dell’azienda Terra Aguta-Frutti Nostri (via Destra Canale Naviglio Inferiore 26, Bagnacavallo) sarà possibile gustare un buon agri-picnic contadino scoprendo le eccellenze enogastronomiche del territorio, dai salumi di mora romagnola allo squacquerone, dalla frutta di stagione alla piadina da grani antichi, dall’olio extravergine Dop di Brisighella sino ai vini autoctoni. Il tutto in compagnia della musica di Vittorio Bonetti che proporrà un viaggio piano-voce tra i grandi cantautori italiani.

Giovedì 21 luglio, sempre dalle ore 19 e sempre nell’aia di Terra Aguta, seconda serata all’insegna del cibo contadino con ‘E le stelle stanno a guardare’ e dell’artigianato tradizionale. Saranno infatti presenti i telai e le tele di Mario Scalorbi che illustrerà la lavorazione secondo le tecniche di fine ‘800; i cesti in vimini e le bambole di foglie di mais di ‘nonno Beppe’, le creazioni in ceramica di Alessandra Manini e le creazioni in ferro di Davide Pattuelli. La serata sarà allietata dalla musica della P.S.A. Band.

Durante entrambe le serate l’aia dell’azienda Terra Aguta ospiterà anche lo stand informativo di Demetra, Donne in Aiuto, storica associazione di volontariato che opera in Bassa Romagna garantendo supporto psicologico, legale e logistico alle donne vittime di violenza. “In queste serate tutte al femminile – afferma Rita Contessi, membro del comitato provinciale di Coldiretti Donne Impresa e titolare di Terra Aguta – vogliamo contribuire e dare il nostro sostegno a quelle donne che si trovano, loro malgrado, a gestire un periodo difficile della loro vita”.