Nel corso della notte alcuni individui hanno preso di mira l’esterno dell’ufficio nel parcheggio della Graziola dove il personale sanitario dell’Ausl effettua i tamponi molecolari per la ricerca del Covid.

I danni hanno riguardato l’impianto elettrico; in particolare alcuni cavi elettrici sono stati tranciati. Il personale dell’Ausl che si è accorto dell’atto vandalico dopo l’inizio delle operazioni, questa mattina alle 7.45, ha segnalato l’episodio alla Direzione Sanitaria che ha immediatamente attivato l’Ufficio Tecnico dell’Ausl per ripristinare l’interruzione cosa che è stata fatta nel giro di mezz’ora.

Le operazioni dei prelievi sono continuate normalmente senza alcun ritardo per gli utenti prenotati che dovevano sottoporsi al tampone molecolare. Per l’episodio è stata presentata denuncia presso la Stazione Principale della compagnia dei carabinieri di Faenza.



“Quanto accaduto al punto prelievi della Graziola -sottolinea il sindaco Massimo Isola– è un episodio esecrabile e da condannare in maniera ferma; l’insano gesto ha minato le operazioni sanitarie in un momento di grande difficoltà per tutti e che avrebbe potuto creare disagi notevoli per gli utenti di Faenza che si sarebbero dovuti rivolgere in altri centri dell’Ausl fuori comune oppure alle farmacie della città. Tengo a ringraziare il personale sanitario che ha continuato il suo lavoro malgrado l’accaduto e la pronta risposta della Direzione Sanitaria nel ripristinare il danno senza alcuna ripercussione delle attività e alcun disagio per chi oggi doveva sottoporsi al prelievo molecolare”.



Il drive Through di Faenza, dopo la risalita dei contagi, ha preso a funzionare tre giorni la settimana, martedì, giovedì e nella giornata di sabato, dalle 7.45 fino alle 13.30.