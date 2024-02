Sesta vittoria consecutiva per la Fenix Energia, impostasi 3-0 sul campo della Libertas Claus Volley Forlì nell’anticipo della terza giornata di ritorno. Le faentine mantengono così la vetta della classifica e attendono il risultato dell’altra capolista Rainbow Forlimpopoli in vista dello scontro diretto in programma sabato 24 febbraio alle 17 al PalaBubani.Primo set molto combattuto con la Fenix Energia che prova in più occasioni a piazzare l’allungo, ma Forlì è brava ad evitare la fuga delle avversarie. Gli equilibri si spezzano sul 21-19, quando a suon di ace e di ottime giocate, le faentine chiudono i conti sul 25-19. Ancora più emozionante è il secondo dove va in scena una accesa lotta punto a punto. Faenza mette la freccia sul 17-16 grazie alla difesa e con i punti di Gorini e Alberti si aggiudica la frazione 25-21. Il terzo set è invece un monologo della Fenix Energia: il 12-4 iniziale permette di comandare i giochi senza problemi e di concluderlo con un eloquente 25-15 grazie all’ace di Solaroli.

“È stata una bella partita giocata bene da tutta la squadra – sottolinea coach Angelo Manca -. Le ragazze sono state attente a tutti gli aspetti tattici che avevamo preparato in settimana, nonostante ci fossimo allenati soltanto due volte visto che abbiamo giocato di giovedì.

Tutto è andato come speravamo e abbiamo seguito la tattica che avevamo deciso nella preparazione del match. Ora aspettiamo i risultati delle nostre avversarie e continuiamo a lavorare, perché questo girone di ritorno è ancora molto lungo e insidioso”.

Libertas Claus Volley Forlì 0

Fenix Energia Faenza 3

(19-25; 21-25; 15-25)

FORLI’: Stradaioli 8, Torelli ne, Simoncelli, Sedioli (L1), Simpson ne, Petrini (L2), Giunchi, Morgagni, Bertaccini 9, Marisi 1, Ikenna 12, Altini 1, Esposto 8. All.: Agatensi

FAENZA: Alberti 15, Bertoni 11, Solaroli 2, Francesconi ne, Gorini 8, Betti 1, Emiliani ne, Baldani 8, Cavallari 2, Seganti (L1), Zoli (L2) ne, Guardigli, Maines 3. All.: Manca

Note. Punti in battuta: FO: 3; FA: 8; Errori in battuta: FO: 10; FA: 6; Muri: FO: 5; FA: 3.