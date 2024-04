“Il 25 aprile nei lidi nord ravennati è stato il primo banco di prova della stagione turistica, come lo sarà il ponte del 1 maggio. Il meteo non sta aiutando le attività balneari ma movimento di persone e famiglie si notano nelle strade delle nostre località e ovviamente in città. Gli imprenditori stanno lavorando per ricevere al meglio i turisti e villeggianti, nonostante l’incognita della legge Bolkestein ma l’immagine che purtroppo dobbiamo ancora una volta evidenziare è quella di un completo abbandono da parte dell’amministrazione comunale. Le foto che ci sono giunte parlano da sole. I nostri amministratori hanno perso completamente di vista la gestione e la cura del nostro territorio. Quei bravi ragazzi che siedono negli scranni di piazza del Popolo ci hanno abbandonato. Quei bravi ragazzi che hanno creato aspettative di rinnovamento quando sono stati eletti, quei bravi ragazzi che hanno promesso di fare di Ravenna e dei suoi lidi una città attrattiva per diversi mesi all’anno, quei bravi ragazzi che sono stati riconfermati quali amministratori, e che percepiscono stipendi da fare invidia a manager di multinazionali, quei bravi ragazzi che hanno aumentato la tassazione locale, aumentato le aree di parcheggio a pagamento, diminuito i posti auto, avviato progetti e lavori cronicamente in ritardo di mesi e mesi, ci offrono come ultima chicca un aumento dell8% della Tari e non riescono neppure a controllare se la multimiliardaria Hera rispetta gli impegni di pulizia e raccolta dei rifiuti. Quei bravi ragazzi dovranno spiegare, prima o poi, per quale motivo “A Ravenna si può” .

Comitato cittadino lidi nord ravennati

IL PRESIDENTE

Massimo Fico