Inaugurato il giardino per le api e la biodiversità di Ravenna

Un giardino delle api e di fronte agli uffici comunali di via Berlinguer a Ravenna. Arriva a conclusione la raccolta fondi dei Lions Club della provincia di Ravenna per il progetto “Salviamo le api e la biodiversità”. Grazie a 4 mila euro raccolti dai club ravennati, è stato possibile donare 200 api regine all’Associazione Romagnola Apicoltori per la ripopolazione delle arnie romagnole. Durante l’alluvione infatti sono morte mezzo milione di api. Grazie alla condivisione del progetto con il Comune di Ravenna. è stata creata la prima area dedicata all’impollinazione e alla biodiversità, con 5 grandi aiuole che saranno curate sempre grazie ai fondi donati dai Lions. In futuro, nei parchi di Ravenna, sorgeranno altre aree analoghe