CUS Medicina 2

Fenix Energia Faenza 3

(16-25; 25-21; 25-16; 19-25; 11-15)

FAENZA: Bartoli 1, Benedetti 18, Dall’Oppio 8, Enabulele 5, Gallegati 11, Melandri 8, Ramponi 11, Rossi 15, Spada, Calderoni (L1), Rosetti (L2). All.: Polo

Continua l’ottimo momento della Fenix Energia che espugna 3-2 il campo del CUS Medicina e balza momentaneamente in vetta, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti.

“È stata una vittoria molto importante – spiega coach Loris Polo – arrivata in una partita difficile contro una squadra vicina a noi in classifica che è davvero ben allenata e con uno staff tecnico di notevole spessore.

Nel primo set giocato abbiamo giocato molto bene, mostrando una buona organizzazione. Poi Medicina è cresciuta ed è impressionante per come non abbiano mai mollato dal primo all’ultimo minuto della partita. Il secondo e il terzo set sono stato simili: Medicina ha giocato meglio e vinto con merito poi abbiamo reagito alla grande e vinto il quarto e il quinto molto bene.

Sono davvero contento di questa reazione, perché altre volte non era mai arrivata in simili situazioni Noi siamo giovani e la pazienza non è mai stata la nostra dote e invece questa volta abbiamo giocato molto bene. Ora riposeremo due settimane e questa sosta arriva al momento opportuno per recuperare qualche acciaccata”.

Il campionato si ferma per due settimane. La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 10 febbraio alle 20.30 in casa con il San Giorgio Ferrara.