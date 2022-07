Nel rovente weekend appena trascorso, sotto i 40°C percepiti sulla pista modenese, Atletica 85 Faenza BCC ha gareggiato al Trofeo Goldoni-Benetti in velocità, mezzofondo e salto triplo.

Nella velocità, sui 100m, in gara Carlo Montaguti 100m al traguardo in 11’’32, Carolina Alvisi in 13’’01, Arianna Marocchi in 13’’24 e Sofia Tarozzi in 13’’78. Sui 1.500m Cesare Linguerri è arrivato 1° nella categoria junior in 4’03’’66, risultato che fa ben sperare per i Campionati Italiani di Rieti del prossimo finesettimana. Sui 400HS Francesca Amadori ha portato a casa la medaglia d’argento in 1’03’’83. Infine, nel salto triplo Arianna Marocchi ha saltato 10,74m e Irene Grossi 9,89m.

Ora occhi puntati ai Campionati Italiani prima di una breve pausa estiva.