Eta Beta Fano 3

Faventia 2

(Pt 3-1 )

ETA BETA FANO: Bacciaglia, Molini, Pietrelli, Copparoni, Giuliani, Russo, Bei, Ettaj, Pieri, Montesi, Lourencete, Moreno. All.: Mariotti

FAVENTIA: Carpino, Gatti, Garbin, Cavina, Catalano, Barbieri, Piallini, Karaja, Pozzovivo, Matteuzzi, Revert Cortes, Tronconi. All.: Placuzzi

Arbitri: Lunardi di Padova e Voltarei di Treviso; cronometrista: Acella di Macerata

Reti: 13’ pt Revert Cortes, 14’ pt Giuliani, 18’ pt Bei, 19’ pt Bacciaglia, 17’ st Karaja

Note. Amm.: Lourencete, Russo

Un Faventia dai due volti esce sconfitto per 3-2 dal circolo tennis di Fano, campo di gioco dell’Eta Beta, diretta concorrente nella corsa play off. Per la squadra di Placuzzi è un pesante stop nella corsa al quinto posto, e ora sarà costretta a fare bottino nelle restanti tre giornate sperando nei risultati favorevoli delle avversarie, a cominciare dallo scontro diretto casalingo di sabato 6 aprile (ore 15) contro il CUS Ancona.

Al fischio d’inizio è proprio il Faventia a manovrare il gioco creando le azioni più convincenti e cercando ripetutamente di segnare la prima marcatura. Gli sforzi vengono ripagati al 13’ quando da calcio d’angolo Revert Cortes calcia al volo a botta sicura infilando il pallone all’incrocio dei pali. La partita sembra dunque in discesa ma appena un minuto dopo l’Eta Beta acciuffa il pari grazie a Giuliani e dopo altrettanti secondi passa addirittura in vantaggio con l Bei, che lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia biancoazzurra entra in area e scarica con forza un pallone su cui Carpino non può nulla. Placuzzi allora gioca la carta del portiere di movimento ma il Faventia è lento e macchinoso. Nell’unica occasione di tiro in porta peraltro l’estremo difensore marchigiano Bacciaglia blocca con facilità e con il proprio rinvio riesce a superare tutti i giocatori realizzando il gol del 3-1.



Nell’intervallo Placuzzi striglia i suoi ed i faentini scendono in campo nella seconda frazione decisamente più convinti. Il Faventia conduce infatti i giochi per metà tempo con i senatori Gatti e Barbieri nel ruolo di capitani coraggiosi, a caricarsi sulle spalle il gruppo. Successivamente Placuzzi rischia ancora Catalano come portiere di movimento ed è a quel punto che l’Eta Beta non supera più nemmeno la meta campo, ma i romagnoli non riescono a trovare la rete. Soltanto al 17’ Karaja accorcia le distanze, poi negli ultimi secondi Cavina centra la traversa che avrebbe regalato il pareggio. Finisce invece con una sconfitta e con il Faventia a quattro lunghezze dai play off.



Classifica: Buldog Lucrezia 46; CLN Cus Molise 34; Città di Chieti e Eta Beta Fano 33; Cus Ancona 32 e Chaminade Campobasso 32; Faventia 28; Vis Gubbio 26; Real Dem Montesilvano, Futsal Aski Ascoli e Corinaldo 22; Gadtch Perugia 3.