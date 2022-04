Il nuovo Consiglio direttivo del Tennis Club Faenza smentisce la notizia secondo la quale il precedente mandato sarebbe cessato anzitempo a causa dell’opposizione dei soci, o di alcuni consiglieri, all’ipotesi di subentro nella gestione dello stadio “Bruno Neri”. Lo comunica lo stesso circolo con una nota stampa inviata alle redazioni.

«La composizione del nuovo Consiglio direttivo è in larga parte coincidente con quella del precedente gruppo di consiglieri e proseguirà la proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, che è finalizzata a migliorare le strutture ed i servizi offerti dal nostro Circolo – spiega il nuovo presidente, l’avvocato Andrea Ciani – In quest’ambito proseguono le interlocuzioni e gli approfondimenti necessari a valutare la fattibilità del progetto riguardante la gestione dello stadio: progetto che può indubbiamente rappresentare un’importante opportunità per il futuro e rimane di estremo interesse per il nostro Circolo. Qualsiasi decisione sul tema verrà assunta in piena trasparenza, all’esito dei necessari approfondimenti e confronti con gli altri soggetti interessati e nell’interesse esclusivo del Circolo tennis e dei suoi soci».