La CGIL di Ravenna esprime sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Michele Magnani.

Magnani nella sua lunga storia è stato un punto di riferimento importante per la Camera del Lavoro territoriale di Faenza con il ruolo di delegato sindacale dentro l’OMSA. Assunto all’inizio degli anni ‘50 nell’azienda è leader indiscusso, per autorevolezza e coerenza delle battaglie sindacali che hanno segnato nel profondo la storia di Faenza nel dopoguerra. In particolare si ricorda il suo ruolo, per la CGIL e tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’OMSA, nella grande manifestazione del 22 marzo 1973 in piazza del popolo a Faenza e nell’occupazione della fabbrica sempre nel 1973 per contrastare i licenziamenti decisi dalla proprietà Mangelli. La vicenda si conclude con il mantenimento dello stabilimento di Faenza e l’impegno ad alternative occupazionali per gli esuberi, ma con il licenziamento di Magnani, inviso alla proprietà.

“Figure come quella di Magnani, non vanno dimenticate perché hanno fatto la storia del sindacato nel nostro territorio”.