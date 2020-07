È di 50 mila euro il bottino della rapina di Classe

È stato stimato in 50 mila euro il bottino della rapina di ieri alla filiale di Classe di La Cassa di Ravenna. I dipendenti dell’ufficio hanno cercato di restituire agli agenti di polizia e carabinieri accorsi sul posto una descrizione dei due malviventi. Descrizione non facile poiché entrambi indossavano la mascherina e uno dei due aveva una parrucca. Spacciandosi come clienti, i due complici hanno fatto ingresso nella banca vicino all’orario di chiusura, quando nel locale erano presenti solamente i dipendenti.