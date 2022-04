Tanti ospiti alla nona edizione del ScrittuRa Festival: coinvolti otto Comuni | VIDEO

Nevo, Fuentes, Carofiglio, Paolo Rumiz, Pablo Trincia, Pupi Avati, Francesca Cavallo. Sarà un’edizione di ScrittuRa Festival condivisa su diversi comuni della provincia di Ravenna quello che prenderà il via il 9 maggio prossimo per poi terminare il 12 giugno. Cuore centrale dell’appuntamento letterario saranno però Piazza San Francesco a Ravenna e il Pavaglione a Lugo. La nona edizione della manifestazione affronterà la parola nei suoi molteplici usi: fra gli ospiti, Paco Ignacio Taibo ha scritto la più nota biografia di Che Guevara; Nina Zilli è cantante e personaggio televisivo, come Andrea Delogu, autrice e conduttrice; Paolo Nori porterà a Ravenna la lezione su Dostoevskij che non ha potuto tenere a Milano; lo scienziato Telmo Pievani parlerà del concetto di srendipità; Loredana Lipperini racconterà del suo lavoro a Rai Radio 3. Il linguaggio audiovisivo verrà analizzato anche grazie a Carlo Gabardini, autore della docuserie Netflix Sanpa, e grazie a Pietro Galeotti, autore di Che tempo che fa e Il festival di Sanremo.