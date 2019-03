Il comitato Feste e Sagre, che raggruppa 37 associazioni volontaristiche del territorio faentino e dei dintorni, ha voluto coinvolgere ancora una volta le comunità in cui opera puntando al mondo della scuola, dove si formano le coscienze che plasmeranno il domani. E dopo gli auspici ai “salvataggi” delle precedenti edizioni (ad esempio quello della cultura, nel 2017) quest’anno è sulla salvaguardia dell’ambiente che sono stati stimolati gli alunni delle scuole dell’infanzia, materne, di primo e di secondo grado del territorio. Il progetto invitava i ragazzi a progettare fin d’ora un futuro che tenga conto della natura, attraverso elaborati grafici e letterari, il tutto concepito come un input per le scuole stesse, su un tema cruciale di oggi e di domani.

Come ogni anno, il progetto aveva l’obiettivo di sostenere le scuole delle piccole comunità. I 32 istituti partecipanti – e presenti con una rappresentanza sabato 30 alla Casa Maria di Nazareth di Errano – hanno coinvolto la bellezza 677 alunni partecipanti. Gli elaborati dei ragazzi, esposti in sala, saranno visionabili negli spazi del Rione Verde di Faenza da sabato 6 aprile (inaugurazione alle 17) fino al 25 aprile.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono intervenuti anche Simona Sangiorgi e Antonio Bandini, assessori all’Istruzione e all’Ambiente del Comune di Faenza, nonché Don Luigi Guerrini, che ha fatto riflettere i ragazzi sui temi della condivisione e del volontariato.

Ogni scuola ha ricevuto un premio in materiale scolastico e nel complesso il Comitato Feste e Sagre ha raccolto e devoluto 9mila euro per questa iniziativa che va a sostegno delle scuole della comunità. Il materiale scolastico è stato comprato grazie a un fondo messo a disposizione dalle sagre e che – è bene sottolinearlo, dato il tema di quest’anno – è stato integrato con i proventi derivati dallo smaltimento degli oli esausti, residui delle manifestazioni e da una percentuale sugli acquisti di materiale biodegradabile. Per ribadire che ogni gesto può contribuire a salvare il nostro pianeta