In occasione dei 160 anni di storia delle Capitanerie di Porto è stato presentato il Calendario Istituzionale 2025 della Guardia Costiera contenente dodici tavole realizzate dall’artista Leonardo Petrucci.

Il calendario vuole raccontare la storia e l’evoluzione delle Capitanerie di Porto.

Per quanto riguarda il 2025 sono stati presentati, inoltre, gli eventi e le iniziative in tutta Italia che vedranno la Guardia Costiera come protagonista.