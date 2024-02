“Legambiente pone di nuovo l’accento sulla situazione drammatica in cui versa il collegamento ferroviario Ravenna Bologna. Si tratta di un’ennesima segnalazione che ciclicamente si ripete e che conferma come negli ultimi cinquant’anni non sia stata oggetto di alcun intervento migliorativo.

Anzi, se possibile, la situazione nel tempo è gradualmente peggiorata fino a realizzare il cronico isolamento della città, sia sotto l’aspetto del trasporto dei passeggeri, sia sotto il versante del trasporto merci in cui emergono palesi criticità più volte segnalate dai settori portuale e produttivo.

nche le amministrazioni comunali che si sono succedute a Ravenna non hanno mai fatto leva sul trasporto su rotaia, sia nei confronti di RFI sia con la Regione Emilia Romagna, corresponsabili della grave carenza di questa modalità essenziale per il lavoro, il turismo e l’università. E i risultati, nostro malgrado, sono sotto gli occhi di tutti!

Purtroppo la sensazione è che la fotografia del trasporto ferroviario non si limiti solo alla tratta fondamentale Ravenna- Bologna, ma riguardi non meno anche il collegamento con Ferrara, ad ulteriore conferma dell’isolamento della nostra città.”

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna