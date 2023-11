Cogliendo l’ opportunità offerta a tutti i cittadini e organizzazioni dalla Regione Emilia-Romagna con l’iniziativa “ Mettiamo radici per il futuro “ domenica 26 novembre i circoli del Partito Democratico Terzo Circolo e di Porto Fuori, insieme ai gruppi consiliari PD e Ravenna Coraggiosa del Consiglio territoriale hanno effettuato la piantumazione di 13 nuovi alberi autoctoni. Aceri e ontani neri, forniti dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati piantati nelle aree verdi di via del Liscio e di fronte alla scuola elementare di Porto Fuori, messe a disposizione dal Comune di Ravenna.

Con questa iniziativa i volontari del PD hanno voluto dare un piccolo ma concreto contributo per implementare il numero di alberi , elemento essenziale per l’ ambiente, per il contrasto ai cambiamenti climatici, per la salute e per qualificare le aree verdi del quartiere Darsena e della località di Porto Fuori.

Alla piantumazione hanno partecipato tra gli altri il segretario del Terzo Circolo Massimo Ulivini, la segretaria del PD di porto Fuori Cristina Mascioli con Alessandro Barattori, segretario Provinciale e Lorenzo Margotti, segretario Comunale. Era presente anche l’assessore alla Transizione Ecologica Gianandrea Baroncini.