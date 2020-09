Nasce il fantacalcio delle elezioni: il fanta-consiglio comunale. Bosi, Matatia, Maiardi, Padovani i candidati più contesi

Nasce il fantacalcio dedicato alle elezioni comunali di Faenza, il fantaelezioni. Il gioco è tutto basato sulla costruzione di una squadra, una lista di candidati, mediante la classica asta del fantacalcio. Chi offre di più, si aggiudica il candidato. Consentito avere in squadra candidati di qualsiasi schieramento: così, è possibile trovare Roberto Matatia compagno di lista di Gabriele Padovani, Luca Ortolani di Faenza Coraggiosa insieme a Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia. Terminato lo spoglio, proclamata la nuova giunta, il calcolo dei vari punteggi stabilisce il vincitore. Sono stati un gruppo di amici ad ideare il fantaelezioni, alcuni dei quali impegnati attivamente in questa campagna elettorale, in differenti ruoli, e per questo motivo ci hanno chiesto di rimanere anonimi