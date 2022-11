Sono grata al Partito e a Giorgia Meloni per il prestigioso incarico ricevuto che valorizza la mia professionalità – afferma l’avvocato romagnolo – Sono pronta a cimentarmi in questo nuovo ruolo e a lavorare per migliorare il sistema giustizia: conosco la materia e metterò a disposizione della Commissione tutta la mia esperienza professionale. Sono a disposizione di Giudici, Avvocati, Giudici onorari, Magistrati e di tutti gli operatori giudiziari per ascoltare le relative esigenze e istanze da portare in Parlamento, in modo da coordinare, anche attraverso il loro prezioso aiuto, il lavoro che svolgeremo in Commissione Giustizia”.

L’ingresso in una delle più prestigiose commissioni permanenti consentirà a Buonguerrieri, in rappresentanza del principale Partito italiano – che esprime anche il Presidente di commissione – di essere un punto di riferimento per tutti i professionisti della giustizia che operano nei Tribunali e nelle Procure della Romagna, nei territori dove è stata eletta. Ma questo non è il solo incarico a cui è stata chiamata Alice Buonguerrieri: il deputato di Fratelli d’Italia è anche componente della Giunta delle elezioni, un organo parlamentare con funzioni tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell’organizzazione interna che verifica la regolarità della elezione di ogni deputato.”