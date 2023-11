“Ieri sera ad Alfonsine si è tenuto un incontro di aggiornamento politico organizzato dal Movimento 5 Stelle, che ha registrato un’alta partecipazione di cittadini e membri del movimento. L’evento è stato inaugurato con il saluto del Sindaco Riccardo Graziani, il quale ha evidenziato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella vita pubblica e nelle decisioni che modellano il tessuto sociale e politico della comunità.

I coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, il coordinatore provinciale Massimo Bosi e la consigliera comunale Maria Cimino hanno poi preso la parola per condividere aggiornamenti e prospettive del movimento a tutti i livelli territoriali.

I coordinatori regionali hanno illustrato le linee strategiche e le prossime iniziative per l’Emilia-Romagna, mettendo in evidenza l’importanza del coinvolgimento comunitario nelle politiche regionali. Massimo Bosi ha approfondito le sfide e le opportunità specifiche per la provincia di Ravenna, mentre Maria Cimino ha presentato le novità e i progetti del consiglio comunale di Alfonsine, sottolineando il valore del dialogo costante con i cittadini per un’amministrazione efficace e rappresentativa.

L’incontro ha offerto uno spazio di dibattito aperto e costruttivo, con un’intensa partecipazione dei cittadini che hanno espresso domande e suggerimenti, evidenziando un forte legame tra il movimento e il territorio.

Il Movimento 5 Stelle di Alfonsine rinnova il proprio impegno per la trasparenza, il dialogo e la partecipazione democratica, finalizzati al miglioramento continuo della comunità e alla promozione di una politica attenta alle necessità locali.”