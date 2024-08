Iniziato il Mondial Tornianti a Faenza, la competizione dedicata ai migliori maestri vasai del mondo. Organizzata dall’omonima associazione in memoria di Gino Geminiani, la manifestazione è uno dei principali eventi di Argillà, il festival della ceramica in corso a Faenza. Le gare si svolgeranno nella giornata di sabato e di domenica, davanti al duomo in Piazza della Libertà. I premi in palio portano i nomi dei maestri di quest’arte: Gino Geminiani, Alteo Dolcini, Pier Domenico Bandini e Sergio Soli.

Il ricco montepremi, grazie agli sponsor, del valore complessivo di 15.000 euro, sarà così suddiviso: al vincitore e alla vincitrice del Campionato Mondiale Esteta, un forno Ecotop 20 del valore di 3000 euro messo a disposizione dallo sponsor Rhode; alla/al secondo classificata/o un buono acquisto di smalti e colori del valore di 500 euro messi a disposizione dallo sponsor Botz; alla/al terza/o classificato il Premio Gino Geminiani, offerto dalla famiglia, un buono acquisto presso Cibas Impasti del valore di 200 euro; al vincitore e alla vincitrice del Campionato Mondiale Tecnico, un Tornio Shimpo Tornio RK -3D/3E del valore di 1800 euro grazie dallo sponsor Cibas Impasti; alla/al secondo classificata/o un buono acquisto del valore di 500 euro messi a disposizione dallo sponsor Cibas Impasti e alla/al terza/o classificato il Premio Sergio Soli, offerto dalla famiglia, un buono acquisto presso Cibas Impasti del valore di 200 euro.