A partire da lunedì 2 dicembre e fino alla fine dei lavori prevista entro venerdì 6 dicembre (mercoledì escluso), sono in programma interventi di riasfaltatura in un tratto di viale Galilei, in corrispondenza dell’intersezione con via Ravegnana.

Non sono previste interruzioni alla viabilità in quanto si procederà per fasi distinte e i flussi veicolari saranno dirottati di volta in volta nelle corsie non interessate dalle lavorazioni, con l’obiettivo di limitare i disagi.