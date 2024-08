Chiusura di campagna di mercato per la Mernap Faenza, che nell’ultimo giorno utile si è assicurata le prestazioni di Abdelhak Hassane. Il forte laterale arriva dal Bologna, società con la quale nella scorsa stagione Hassane aveva disputato il campionato di serie A2, culminato con la finale playoff che si giocò a maggio proprio a Faenza.

Per il giocatore classe ’96, di nazionalità marocchina, ma formato in Italia, si tratta di un ritorno nella città in cui la sua carriera era iniziata. Infatti il giocatore fu lanciato da Filippo Merenda nel 2017 quando era direttore sportivo del Faventia e la squadra disputava la serie B. Abdel Hassane inoltre aveva già indossato la maglia della Mernap nel 2021, quando accettò l’offerta dei manfredi che all’epoca disputavano la serie C2.

Una parentesi di pochi mesi, da settembre a dicembre, e una manciata di partite (6 gare), in cui Hassane mise a segno 8 marcature, che bastarono a convincere il Cesena, in serie B a puntare su di lui. Nella seguente mezza stagione con i bianconeri Hassane mise poi a segno altri 9 gol contribuendo alla vittoria del campionato di serie B del Cesena, e aiutò la squadra romagnola a raggiungere il secondo posto in Coppa Italia.

Nella stagione successiva (2022/23) sempre con la maglia del Cesena, Hassane ha segnato altri 8 gol e ha conquistato con i bianconeri la promozione in serie A2 Elite.

Lo scorso anno invece, il laterale si è trasferito a titolo definitivo alla Dozzese, sempre in serie A2, squadra con cui ha totalizzato 6 gol prima di passare, a dicembre, al Bologna. Proprio dal Palacattani riprenderà il percorso di Hassane, che ha deciso di rifiutare sirene di prestigio per unirsi nuovamente alla sua ex squadra e ai suoi ex compagni.

«La Mernap è stata una scelta di cuore – ha dichiarato Hassane al momento della firma -, a Faenza ritrovo degli amici e tanti ex compagni di squadra. Inoltre non potevo dire no alla chiamata del presidente Filippo Merenda. Sono entusiasta per il progetto ed anche per il girone che conosco molto bene: troveremo squadre toste e campi difficili, ma occhio anche noi perché siamo una bella squadra. Sono convinto che potremo fare bene».

Per la Mernap Faenza si tratta del sesto acquisto che rinforzerà il roster a disposizione di mister Matteo Vespignani e probabilmente sarà anche l’ultima incursione sul mercato dei manfredi.

Lunedì, dopo le visite mediche, Hassane prenderà parte al ritiro di Granarolo, che sancirà ufficialmente l’inizio della nuova stagione della Mernap, per la prima volta in serie B nazionale.