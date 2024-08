L’Associazione Dis-ORDINE, in occasione del rinnovo del logo del Ravenna Football Club, ha realizzato il nuovo simbolo in mosaico. Ravenna città del mosaico non si poteva sottrarre a questo contributo come buon auspicio per le nuove avventure in cui la squadra di calcio si lancerà.

Nel giorno 25 agosto, esattamente 515 anni in cui per la prima volta fu usato il pino come simbolo di Ravenna, il mosaico, realizzato nel Laboratorio del Dis-ORDINE da Sofia Laghi con la Direzione artistica di Marcello Landi, in via D’Azeglio, 42 a Ravenna con tessere originali prodotte a Venezia nelle storiche vetrerie è stato consegnato al nuovo proprietario e presidente della squadra Ignazio Cipriani.