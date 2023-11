Nella cornice della Scuola San Rocco di Faenza, giovedì scorso si è svolto un workshop illuminante dal titolo “Coming Out: Accettazione, Supporto e Inclusione”, in collaborazione con il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna e sotto la guida del Presidente dell’Associazione Arcigay di Ravenna, Ciro Di Maio. La protagonista dell’evento è stata Natascia Maesi, giornalista, formatrice e figura di spicco nell’attivismo transfemminista, nonché prima donna presidente dell’associazione nazionale Arcigay.

Con la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio comunale di Faenza, Nicolò Bosi, dell’assessore al Welfare, Davide Agresti, e dell’assessora all’Istruzione, Martina Laghi, l’incontro ha affrontato tematiche fondamentali legate alla diversità LGBTQ+, compreso il delicato aspetto del coming out in contesti educativi e familiari.

L’evento ha attratto un pubblico di oltre ottanta persone, tra docenti provenienti da varie istituzioni e famiglie, evidenziando un vivo interesse nel comprendere e sostenere la comunità LGBTQ+.

Durante l’incontro sono state menzionate associazioni come A.ge.do (Associazione nazionale di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e oltre), con sedi in Emilia Romagna, insieme a Tenda di Gionata e Famiglie in Cammino, entrambe attive nel supporto delle famiglie e delle persone LGBT+.

Ciro Di Maio ha presentato il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel fornire supporto alle vittime di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

L’incontro non è stato solo un workshop, ma ha rappresentato un passo significativo verso una comunità più informata, consapevole e solidale. Ha sottolineato l’importanza dell’educazione, dell’accettazione e del sostegno come pilastri di una società autenticamente inclusiva.

Eventi come questo dimostrano che il cammino verso la vera accettazione è possibile e sta prendendo forma proprio nelle nostre comunità, un incontro dopo l’altro.