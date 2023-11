L’assemblea straordinaria dei soci della Sifin Srl, società di factoring presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Sandra Romani, ha approvato l’aumento di capitale sociale da 2.000.000,00 di euro a 10.000.000,00 di euro: la società fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, ed ha sede a Imola nel palazzo storico della Banca di Imola, anch’essa del Gruppo La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi.

Si è ritenuto opportuno procedere all’aumento di capitale per rafforzare i coefficienti patrimoniali e favorire l’ulteriore sviluppo dell’attività della società, in espansione negli ultimi anni, grazie alle proprie competenze, alla propria esperienza ed alla sinergia con il Gruppo Bancario che ne ha favorito negli anni la diversificazione del portafoglio, l’ingresso in nuovi settori di mercato e l’implementazione dell’attività nei settori di riferimento della Cassa, banca privata e indipendente dal 1840.

Sifin Srl è stata fondata nel 1985 e dal 2017 è controllata dal Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna che detiene il 90,5% delle quote (il resto appartiene alla Banca di Piacenza).