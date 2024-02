Con l’approssimarsi della scadenza delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, diventa sempre più pressante la riflessione sulla scelta della scuola. Su cosa orientarsi: un liceo? Un istituto tecnico? Meccanico o commerciale? O un professionale?

Nella prospettiva di una decisione che metta sin da subito in primo piano il periodo post-diploma, ossia “quel che verrà dopo”, non v’è dubbio che l’ITIP Bucci di Faenza sia tra le scelte più sagge. Cercando di rispondere all’ancestrale dilemma del “cosa faccio dopo”, la storica scuola superiore faentina mette in campo per i suoi studenti un solido percorso teorico-pratico capace di amalgamare competenze tecniche e competenze umanistiche. L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili sia nell’eventualità di una prosecuzione degli studi sia nella eventuale scelta di entrare subito nel mondo del lavoro. Tutte le vie sono aperte, e ben percorribili.

I dati parlano chiaro. Sono ormai anni che Eduscopio ( https://eduscopio.it/ ) evidenzia come l’ITIP Bucci primeggia in ambito provinciale con percentuali elevatissime nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei diplomati. Lo scopo non è comunque solo quello di formare ragazzi preparati al mondo del lavoro, ma persone in grado di mettere in campo -quando necessario- l’ampio bagaglio tecnico e umano che la scuola ha fornito loro.

Per ottenere questo obiettivo il percorso scolastico viene supportato da progetti di lettura e scrittura, da visite guidate e collaborazioni con le realtà del territorio, da viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, da progetti distintivi e peculiari come la partecipazione alle competizioni Eco Shell Marathon e V.a.P. (Vetture a Pedali) dove sono i ragazzi a produrre le vetture che poi loro stessi utilizzeranno, anche in ambito europeo.

In sostanza che sia il tecnico, con i suoi indirizzi meccanico, informatico ed il nuovo elettronico e automazione, o il professionale con l’indirizzo unico meccatronico, la scelta dell’ITIP Bucci appare una scelta efficace.