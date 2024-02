“Sabato oggi è attesa a Ravenna la nave ong Geo Barents che trasporta 134 migranti di diverse nazionalità. Per l’ottava volta negli ultimi mesi la città di Ravenna è stata individuata dal governo come porto sicuro per navi con a bordo migranti che hanno bisogno di soccorso. È la dimostrazione di quanto sia ingiusto accusare il governo Meloni di essersi dimenticato della Romagna perché, al contrario, l’esecutivo si ricorda molto bene di questa terra, naturalmente quando gli fa comodo. Molto meno quando sono i romagnoli e le imprese del territorio ad avere bisogno, ad essere in difficoltà, come dopo l’alluvione dello scorso maggio. In quel caso la nostra terra ha raccolto dal governo soltanto ritardi e conclamata incapacità, oltre a vuote promesse e vergognose passerelle. Le ferite del territorio e le tante imprese ancora in ginocchio sono lì a testimoniarlo, a dieci mesi dall’alluvione. Ricostruzione post-alluvione e immigrazione solo due temi su cui il governo sta fallendo in modo clamoroso ma che i romagnoli affronteranno nello stesso modo di sempre: con il loro grande cuore e la loro grande energia. Perché da queste parti si sostiene da sempre chi è in difficoltà. Questa terra meriterebbe davvero un governo meno inetto e incapace”.

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.