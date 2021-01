Scuola, il Comune incontra i mobility manager: “Le strade scolastiche sono priorità”. Monitoraggio alle superiori

Si è tenuto nella mattinata di venerdì l’incontro fra l’amministrazione comunale e i mobility manager degli istituti scolastici di Faenza. Tanti i temi al centro della discussione, a cominciare dalla verifica dell’introduzione della strada scolastica in via Castellani, alla scuola Gulli. La sicurezza degli studenti negli orari di ingresso e uscita da scuola è d’altronde il tema principale al tavolo di confronto fra Comune e le figure delle scuole dedicate alla mobilità. Ma, in questi giorni di pandemia, per i ragazzi delle scuole superiori, c’è anche la richiesta di maggior attenzione nei comportamenti tenuti al di fuori degli istituti