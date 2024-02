Una generosa donazione di ben 16 televisori e 4 abbonamenti Disney plus è stata effettuata da parte di “Il Sorriso Golf” di Ravenna alla Pediatria del “Santa Maria delle Croci”

Doni certamente graditi dai bambini e adolescenti che quotidianamente popolano gli ambienti della Pediatria e che, grazie ai cartoni animati e ad altri programmi per ragazzi targati Disney, potranno vivere alcuni momenti di svago e di possibile distrazione in momenti difficili. L’intento di Francesca Giorgia Piras, titolare di “Il Sorriso Golf”, con questa importante donazione è stato proprio quello di “regalare un sorriso quotidiano ai bambini”.

La consegna, effettuata personalmente dalla sig.ra Piras e da un suo collaboratore, è avvenuta all’interno del reparto, alla presenza del Direttore, dott. Federico Marchetti e del suo staff. Questa donazione contribuisce in modo importante ad un percorso di umanizzazione delle cure, particolarmente caro alla Pediatria di Ravenna, che mira a far sentire i bambini e le loro famiglie accolti in un ambiente il più possibile famigliare e rassicurante, negli ambienti del Pronto Soccorso, del Day Hospital e soprattutto nelle stanze di Degenza. Un sentito ringraziamento per la donazione, così importante, è stato riportato anche dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale.