Al Ballardini il Festival del Design: gli studenti riflettono sugli anni della pandemia e sul futuro | VIDEO

Today-Tomorrov, al via il Festival del Design dell’istituto Ballardini di Faenza. La sezione artistica del liceo “Torricelli-Ballardini” ha organizzato una due giorni per riflettere sugli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia e sul futuro. Una riflessione che sarà portata avanti attraverso i lavori e i progetti realizzati dagli stessi studenti. Il Festival inaugurerà ufficialmente venerdì pomeriggio, ma già dalla mattina, a Palazzo delle Esposizioni, ha aperto la prima mostra dedicata al percorso di arte contemporanea MozArt, realizzato in collaborazione con la scuola Pescarini. Mostre, dibattiti, performance, laboratori teatrali, quadri viventi e una sfilata nella sede centrale del liceo in via Santa Maria dell’Angelo caratterizzeranno la due giorni di festival.