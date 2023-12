Un 60enne è stato investito da un furgone merci, mentre atravarseva la strada in sella alla propria bici in via Gramsci a Ravenna.

Secondo le informazioni dal luogo dell’incidente, lo scontro è stato violento e l’uomo è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ciclista al Bufalini di Cesena.

Intervenuta anche la Polizia Locale di Ravenna per i rilievi di legge. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.