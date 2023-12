Nel pomeriggio di giovedì 30 novembre si è tenuto nella sala consiliare del municipio il consueto incontro di fine anno tra la giunta di Cotignola e i neodiciottenni, cioè i giovani nati nel 2005.

Erano presenti Francesca Camporesi, Simone Cavina, Lorenzo Contoli, Sara Hilacukaj, Zahira Jamad, Michelle Laporace, Jacopo Lofaro, Matteo Oltrecolli, Sofia Piselli, Jason Quarneti, Alan Rondinini e Filippo Sangiorgi.

Inizialmente il sindaco Luca Piovaccari ha presentato i componenti della giunta; successivamente i ragazzi hanno raccontato qualcosa sui loro studi, sui loro interessi e sul loro rapporto con la città, per esempio i luoghi frequentati, le feste preferite, gli sport praticati. Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato ai giovani una copia della Costituzione italiana.

«È sempre stimolante e piacevole incontrare i neodiciottenni del nostro comune – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -; è utile per la nostra giunta ascoltare direttamente le loro opinioni e richieste, per capire se la nostra città sia in grado di rispondere alle loro esigenze».