Dicembre è arrivato e anche a Russi si respira la magica atmosfera del Natale. Venerdì 8 dicembre il centro storico inizierà ad animarsi con le tradizionali iniziative delle festività, una su tutte: l’accensione dell’albero di Natale sulle note del coro “Voice of Joy”. Sempre in pieno centro verrà allestito il mercatino delle associazioni (in piazza Farini dalle 15) e un punto di raccolta doni per l’iniziativa di solidarietà “Missione Natale: consegna speciale!” (dalle 10 alle 18 in piazzetta Dante), dove poter lasciare doni natalizi – tutti i regali dovranno essere nuovi – che verranno poi consegnati dai giovani volontari che hanno aderito all’iniziativa. A pochi passi dal centro, nella Chiesa dei Servi in via Trieste, sarà possibile visitare un presepe tradizionale fatto a regola d’arte.

Sabato 9 dicembre ad animare il centro invece saranno la mostra-mercato degli hobbisti, il laboratorio di mosaico a cura di Silvana Costa e lo spettacolo di circo-teatro “Pindarico”, in cui un aviatore ormai vecchio compie un viaggio libero e visionario sul filo dei ricordi.

Domenica 10 per tutta la giornata “Natale a Palazzo”, ovvero Palazzo San Giacomo in una veste completamente nuova, che ospiterà colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, dj set, visite guidate, maghi, spettacoli, letture di fiabe romagnole e altro ancora.

Tornando in centro storico, alle ore 18 sul palcoscenico del Teatro Comunale di via Cavour si esibirà il Quartetto Saxofollia per il Sax Arts Festival.

venerdì 8 dicembre

Chiesa dei Servi | via Trieste

IL PRESEPE… CHE MERAVIGLIA!

la tradizione della nascita di Gesù a casa nostra

apertura venerdì 8 dicembre ore 12

visitabile fino al 6 dicembre

10.00-18.00 | piazzetta Dante

MISSIONE NATALE

raccolta dei pacchi di Natale

ore 15.00 | piazza Farini

MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI

ore 17.30 | piazzetta Dante

ACCENSIONE DELL’ALBERO E CONCERTO GOSPEL

con Voices of Joy

sabato 9 dicembre

9.30-18.00 | piazza Farini

INGEGNOSAMENTE NATALE…

mostra-mercato degli hobbisti

ore 15.30 | piazzetta Dante

LABORATORIO DI MOSAICO

a cura di Silvana Costa

ore 16.00 | piazzetta Dante

PINDARICO

spettacolo a cura di Circo Improvviso

domenica 10 dicembre

10.00-20.00 | Palazzo San Giacomo

IL PALAZZO DI NATALE

un Natale per tutta la famiglia a Palazzo San Giacomo

ore 18.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

SAX ARTS FESTIVAL: PORTRAITS

Quartetto Saxofollia in concerto